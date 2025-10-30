Thuram torna ad un mese dall'infortunio ad allenarsi in gruppo | i nuovi tempi di rientro con l'Inter
Buone notizie per l'Inter, per Chivu e per i tifosi: Marcus Thuram ha svolto per la prima volta dopo l'infortunio al bicipite femorale di un mese fa, un allenamento, parziale ma confortante. Ora due appuntamenti per rivederlo in campo o contro il Verona o contro il Kairat. 🔗 Leggi su Fanpage.it
#Inter, #Thuram torna in gruppo. Da capire se riuscirà a recuperare per il #Verona #SkySport #SkySerieA #SerieA - X Vai su X
THURAM NON CONVOCATO: SALTA JUVE-UDINESE Il centrocampista francese ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro durante la rifinitura odierna e non è stato convocato da Mister Brambilla. Torna invece dopo il lungo stop Fabio Miretti - facebook.com Vai su Facebook
