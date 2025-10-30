Thuram torna ad un mese dall'infortunio ad allenarsi in gruppo | i nuovi tempi di rientro con l'Inter

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Buone notizie per l'Inter, per Chivu e per i tifosi: Marcus Thuram ha svolto per la prima volta dopo l'infortunio al bicipite femorale di un mese fa, un allenamento, parziale ma confortante. Ora due appuntamenti per rivederlo in campo o contro il Verona o contro il Kairat. 🔗 Leggi su Fanpage.it

