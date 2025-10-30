Thuram ci siamo | il francese si è allenato in gruppo Verona o Kairat?

Thuram. Arrivano segnali incoraggianti da Appiano Gentile per l’ Inter e per Cristian Chivu: Marcus Thuram è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo l’infortunio subito lo scorso 30 settembre nella sfida di Champions League contro lo Slavia Praga. L’attaccante francese, fermato da un problema muscolare che lo ha costretto a saltare le ultime gare, ha partecipato oggi alla seduta collettiva, dimostrando progressi importanti nel suo percorso di recupero. La sua presenza in campo è stata accolta con entusiasmo dallo staff tecnico e dai compagni, consapevoli dell’importanza di Thuram per l’equilibrio offensivo della squadra. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it