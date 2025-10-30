Il successo di This is Me è stato certificato dall’Auditel ma anche dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha fatto un bilancio dello show evento di Canale 5. Tre serate che raccontano i più grandi talenti: “This Is Me” ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - THIS IS ME, PIER SILVIO BERLUSCONI: “GRAZIE SPECIALE A MARIA E UN APPLAUSO A SILVIA”