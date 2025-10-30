THIS IS ME PIER SILVIO BERLUSCONI | GRAZIE SPECIALE A MARIA E UN APPLAUSO A SILVIA
Il successo di This is Me è stato certificato dall’Auditel ma anche dall’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi che ha fatto un bilancio dello show evento di Canale 5. Tre serate che raccontano i più grandi talenti: “This Is Me” ha regalato ai telespettatori un viaggio pieno di emozioni e di spettacolo. Un grazie speciale a Maria De Filippi e a tutta la sua squadra. Ancora una volta hanno vinto una sfida complicata: celebrare con passione e sincerità il talento nel mondo dello spettacolo, della musica e dello sport. Il mio ringraziamento va anche a tutti gli ospiti che hanno partecipato con entusiasmo. 🔗 Leggi su Bubinoblog
Leggi anche questi approfondimenti
Pier Silvio Berlusconi commenta il successo di “This Is Me” su Canale 5: “Tre serate di emozioni, talento e spettacolo” - Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, ha commentato con entusiasmo il successo delle serate evento “This Is Me”. Scrive superguidatv.it
Silvia Toffanin, la sorpresa di Pier Silvio Berlusconi: le sue parole dopo il boom di ascolti - Dopo la sorprendente ultima puntata di This is me, che ha conquistato una share del 23,34% pari a 3 milioni 016 mila telespettatori, è arrivato il plauso ufficiale dell’amministratore delegato di Medi ... Secondo donnaglamour.it
“Tu Pier Silvio Berlusconi in cucina non lo trovi”: Silvia Toffanin gelosa del marito sfida De Lucia a This is me - Silvia Toffanin e Vincenzo De Lucia a This Is Me hanno fatto sorridere il pubblico con un siparietto durante il gioco degli specchi ... fanpage.it scrive