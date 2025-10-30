This Is Me le pagelle della terza serata | Loredana Bertè da brividi 9 Fiorella Mannoia mattatrice 8
Silvia Toffanin torna su Canale Cinque con la terza puntata di This Is Me, il programma che celebra i grandi personaggi della musica, della tv e dello sport, raccontando le loro storie. Per la serata del 29 ottobre la conduttrice ha deciso di portare in studio personalità importanti e amatissime dal pubblico, da Gerry Scotti ad Alessandro Del Piero, passando per Loredana Bertè e Fiorella Mannoia. Buffon e l’emozione per il figlio Thomas. Voto: 7. Emozioni e ricordi per Gigi Buffon che nel salotto di Silvia Toffanin racconta l’emozione di vedere il figlio Thomas, nato dall’amore per Alena Seredova, esordire in serie A come attaccante del Pisa. 🔗 Leggi su Dilei.it
