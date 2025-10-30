The Witcher | Tutta sulla quinta e ultima stagione – data di uscita cast e trama

La quarta stagione di The Witcher è finalmente su Netflix, ma i fan guardano già al futuro. La saga fantasy sta per giungere al termine. È confermato che The Witcher si concluderà con la quinta stagione, che sarà l’ultima, promettendo un finale epico per le avventure di Geralt, Yennefer e Ciri. Dopo un percorso travagliato e l’addio di Henry Cavill, sostituito da Liam Hemsworth nei panni di Geralt di Rivia dalla quarta stagione in poi, la serie è pronta a concludersi. Nonostante il poco tempo, Hemsworth guiderà la serie fino alla fine, con otto episodi previsti. Ma quando uscirà la quinta stagione di The Witcher e cosa dobbiamo aspettarci? Data di Uscita di The Witcher 5: Quando Arriva l’Ultima Stagione su Netflix?. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - The Witcher: Tutta sulla quinta e ultima stagione – data di uscita, cast e trama

