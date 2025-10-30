The Witcher 4 | oggi il grande ritorno della serie fantasy su Netflix

L'attesa è finita, è tornata su Netflix, proprio oggi 30 ottobre, una delle serie fantasy più amate dal pubblico: “The Witcher”. Debuttano, infatti, i nuovi episodi della quarta stagione della serie sulle avventure di Geralt Di Rivia ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Tante le novità in. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Oggi è un grande giorno! ? Due grandi avventure vi aspettano: Galactic Cruise e The Witcher: Il Sentiero del Destino sono ufficialmente disponibili da oggi! Siete pronti a salire a bordo per diventare i nuovi CEO delle crociere intergalattiche o a vestir - facebook.com Vai su Facebook

The Witcher 4, la recensione: - Recensione di The Witcher 4: stagione di transizione più chiara e matura, con Yennefer e Ciri protagoniste e un Geralt diverso ma efficace. Lo riporta cinemaserietv.it

The Witcher 4 arriva su Netflix: il riassunto completo delle prime tre stagioni per non dimenticare nulla - E' tutto pronto per The Witcher 4 e, in attesa del suo debutto su Netflix, ecco un riassunto delle prime tre stagioni per ricordare tutto ciò che è accaduto. Riporta libero.it

The Witcher 4: la showrunner difende l'infelice battuta del trailer che ha fatto infuriare i fan - La frase criticata dai fan perché suona inappropriata nel contento della serie fantasy, da oggi su Netflix con la quarta stagione, difesa dalla sua autrice. Come scrive movieplayer.it