The Witcher 4 | oggi il grande ritorno della serie fantasy su Netflix

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attesa è finita, è tornata su Netflix, proprio oggi 30 ottobre, una delle serie fantasy più amate dal pubblico: “The Witcher”. Debuttano, infatti, i nuovi episodi della quarta stagione della serie sulle avventure di Geralt Di Rivia ispirata ai romanzi di Andrzej Sapkowski. Tante le novità in. 🔗 Leggi su Today.it

the witcher 4 oggiThe Witcher 4, la recensione: - Recensione di The Witcher 4: stagione di transizione più chiara e matura, con Yennefer e Ciri protagoniste e un Geralt diverso ma efficace. Lo riporta cinemaserietv.it

the witcher 4 oggiThe Witcher 4 arriva su Netflix: il riassunto completo delle prime tre stagioni per non dimenticare nulla - E' tutto pronto per The Witcher 4 e, in attesa del suo debutto su Netflix, ecco un riassunto delle prime tre stagioni per ricordare tutto ciò che è accaduto. Riporta libero.it

the witcher 4 oggiThe Witcher 4: la showrunner difende l'infelice battuta del trailer che ha fatto infuriare i fan - La frase criticata dai fan perché suona inappropriata nel contento della serie fantasy, da oggi su Netflix con la quarta stagione, difesa dalla sua autrice. Come scrive movieplayer.it

