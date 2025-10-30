The Witcher 4 Liam Hemsworth | Più difficile che girare un film

L'attore che ha sostituito Henry Cavill nel ruolo di Geralt di Rivia ha confessato di aver trovato le riprese più difficoltose di quelle di un lungometraggio. Due anni dopo la terza stagione di The Witcher su Netflix, la serie fantasy torna con l'attesa quarta e penultima stagione che segna il debutto nello show di Liam Hemsworth. La star ha ereditato il ruolo di Geralt di Rivia, interpretato da Henry Cavill nelle prime tre stagioni. Il primo episodio della stagione 4 si apre con un salto temporale, escamotage simile a quello utilizzato nei libri di Andrzej Sapkowski. Il debutto di Liam Hemsworth in The Witcher Il nuovo interprete di Geralt compare subito in scene chiave che mostrano la turbolenta relazione con la maga Yennefer di Vengerberg e . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - The Witcher 4, Liam Hemsworth: "Più difficile che girare un film"

