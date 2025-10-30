The Witcher 4 la recensione |
La serie: The Witcher – Stagione 4 (2025) Titolo originale: The Witcher – Season 4 Ideazione: Lauren Schmidt Hissrich (basata sulla saga di Andrzej Sapkowski) Sceneggiatura: Lauren Schmidt Hissrich, Mike Ostrowski, Tania Lotia, Matthew D’Ambrosio Genere: Fantasy, Azione, Avventura, Dramma Cast: Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Laurence Fishburne, Mecia Simson, Cassie Clare, Meng’er Zhang, Hugh Skinner, Robbie Amell Durata: 8 episodi da circa 60 minuti ciascuno Dove l’abbiamo visto: In streaming su Netflix Trama: Dopo gli eventi di Aretuza, Geralt è ferito e in fuga attraverso un Continente sconvolto dalla guerra. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
