The Witcher 4 | Il battesimo di Liam – La recensione della quarta stagione della serie Netflix
La quarta stagione di The Witcher su Netflix, che traspone in gran parte il romanzo Il Battesimo del Fuoco di Andrzej Sapkowski, si configura come un’avventura fantasy solida e avvincente, ma non raggiunge l’eccellenza. Il suo ruolo principale è quello di un ponte narrativo essenziale e di un cruciale punto di svolta, segnato dal notevole cambio di interpreti: Liam Hemsworth subentra a Henry Cavill nel ruolo del protagonista, Geralt di Rivia. Questa stagione, percepita da molti come superiore alla terza, è la più “snella” e meno frammentata finora, adottando una struttura che divide efficacemente il tempo sullo schermo in tre distinte e in gran parte separate avventure per i protagonisti: Geralt, Yennefer e Ciri. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
