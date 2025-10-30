The Witcher 4 come finisce | chi muore? Spiegazione finale e stagione 5

Cosa succede nel finale della stagione 4 di The Witcher? I nuovi episodi sono disponibili su Netflix dal 30 ottobre 2025. La serie TV fantasy di successo ha una grande novità da mostrare: Liam Hemsworth prende il posto di Henry Cavill nel ruolo di Strigo, Geralt di Rivia. La trama riprende dopo quanto accaduto nella terza stagione, ovvero con Geralt, Yennefer e Ciri che sono separati dalla guerra e dai nemici. Tutti loro devono trovare nuovi alleati. Geralt e Yennefer tentano di salvare Ciri e di affrontare Vilgefortz. Ma vediamo insieme cosa accade nel dettaglio. The Witcher 4: Geralt, Yennefer e Ciri si riuniscono?. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

