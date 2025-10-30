The White Lotus 4 svelata finalmente la nuova location? Ecco quali hotel di lusso saranno coinvolti

Mentre manca ancora l'ufficialità, gli ultimi aggiornamenti indicano con una certa sicurezza la location nel quale verrà ambientata la nuova stagione della serie di Mike White in sviluppo per HBO Nonostante HBO non abbia ancora confermato ufficialmente che la quarta stagione di The White Lotus sarà girata in Francia, Variety lo ha appena confermato con una certa sicurezza, aggiungendo che sono già in corso ricerche attive di location eleganti e di lusso in due luoghi iconici: Parigi e la Costa Azzurra. Analogamente alla terza stagione, girata principalmente sull'isola di Koh Samui con alcuni episodi a Bangkok, dove Rick Hatchett (Walton Goggins) preparava un piano di vendetta destinato al fallimento, la storia della quarta stagione si svolgerà probabilmente per lo più nel sud della Francia, con una sottotrama ambientata a Parigi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

