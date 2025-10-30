Dal 14 novembre su Rai 1 riparte il talent show condotto da Antonella Clerici con un mix esplosivo di musica, emozioni e nuovi coach pronti a scoprire talenti over 60. Fumata bianca per i coach della sesta edizione di The Voice Senior, al via giovedì 14 novembre 2025 in prima serata su Rai 1. Il programma, condotto da Antonella Clerici, ha finalmente svelato il cast completo dei giudici che siederanno sulle celebri poltrone rosse, pronti a scegliere le voci più straordinarie d’Italia. Confermati Loredana Bertè, Clementino e Arisa, mentre due grandi novità faranno il loro debutto nel team: Rocco Hunt e Nek. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - The Voice Senior 2025, Nek e Rocco Hunt si uniscono al team