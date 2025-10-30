The Ugly Stepsister o la Cenerentola body horror è una favola dark sull' odierna ossessione per la bellezza

Wired.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La regista norvegese Emilie Blichfeldt dimostra un grande talento per l'orrore e il grottesco in questo sofisticato esordio cinematografico, splendidamente disgustoso, nel quale smonta la cultura tossica della bellezza. 🔗 Leggi su Wired.it

the ugly stepsister o la cenerentola body horror 232 una favola dark sull odierna ossessione per la bellezza

© Wired.it - The Ugly Stepsister, o la Cenerentola body horror, è una favola dark sull'odierna ossessione per la bellezza

Approfondisci con queste news

the ugly stepsister cenerentolaThe Ugly Stepsister, una fiaba nera tra Cenerentola e l’orrore. La recensione - Dstribuito da I Wonder Pictures e presentato ai festival internazionali, il film di Emilie Blichfeldt reinventa la fiaba di Cenerentola come un body horror crudele e visionario, in cui la sorellastra ... Da tg24.sky.it

the ugly stepsister cenerentolaThe Ugly Stepsister, di Emilie Kristine Blichfeldt - The Ugly Stepsister trasfigura Cenerentola in un incubo, usando il body horror per attaccare i modelli di bellezza veicolati dalla società ... Secondo sentieriselvaggi.it

the ugly stepsister cenerentolaThe Ugly Stepsister: Cenerentola diventa una fiaba horror dalla parte della sorellastra - The Ugly Stepsister è un audace e originale body horror femminile, che compie un'inedita rilettura della fiaba di Cenerentola per parlare di standard impossibili di bellezza, sofferenza e mortificazio ... comingsoon.it scrive

Cerca Video su questo argomento: The Ugly Stepsister Cenerentola