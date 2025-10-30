The Ugly Stepsister | la spiegazione del finale e della scena post credits | cosa succede a Elvira?

The Ugly Stepsister di Shudder è un film horror norvegese che presenta una versione unica della classica storia di Cenerentola. Il film ruota attorno a Elvira, la sorellastra del titolo, che entra nella vita di Agnes poco prima della morte del padre di quest’ultima. Man mano che la ragazza cresce e diventa donna all’ombra della sua nuova sorella e della sua bellezza apparentemente illimitata, inizia a esaminare attentamente quelli che il mondo intorno a lei percepisce come i suoi difetti. Di conseguenza, Elvira si ritrova a intraprendere un percorso distruttivo alla ricerca della perfezione fisica, ottenuta con ogni mezzo necessario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Argomenti simili trattati di recente

Il regista inaugura la prima giornata dell'Area Movie con un incontro con il pubblico e presenta il suo Dracula - L'amore perduto. In serata, l'anteprima di The Ugly Stepsister e debutto delle Notti Horror. - facebook.com Vai su Facebook

C’è chi perde la scarpetta… e chi perde se stessa, pur di farla calzare. Scioccante, brutale e meraviglioso: The Ugly Stepsister arriva dal 30 ottobre nel tuo The Space Cinema Scegli ora i tuoi posti https://bit.ly/3Wa2TAS - X Vai su X

The Ugly Stepsister, una fiaba nera tra Cenerentola e l’orrore. La recensione - Dstribuito da I Wonder Pictures e presentato ai festival internazionali, il film di Emilie Blichfeldt reinventa la fiaba di Cenerentola come un body horror crudele e visionario, in cui la sorellastra ... Si legge su tg24.sky.it

The Ugly Stepsister recensione: una spietata riscrittura horror del mito di Cenerentola - The Ugly Stepsister trasforma la tradizione fiabesca di Cenerentola in un viaggio nel corpo e nell'ossessione, dove la perfezione diventa condanna. cinema.everyeye.it scrive

The Ugly Stepsister: il body horror femminista che capovolge la fiaba di Cenerentola al cinema da oggi - Arriva in Italia da oggi, 30 ottobre, con I Wonder Pictures il ferocissimo body horror femminile (e femminista) che rilegge la fiaba di Cenerentola dal punto di vista della sorellastra, svelando il la ... Riporta movieplayer.it