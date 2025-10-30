The Ugly Stepsister | la spiegazione del finale e della scena post credits | cosa succede a Elvira?

The Ugly Stepsister di Shudder è un film horror norvegese che presenta una versione unica della classica storia di Cenerentola. Il film ruota attorno a Elvira, la sorellastra del titolo, che entra nella vita di Agnes poco prima della morte del padre di quest’ultima. Man mano che la ragazza cresce e diventa donna all’ombra della sua nuova sorella e della sua bellezza apparentemente illimitata, inizia a esaminare attentamente quelli che il mondo intorno a lei percepisce come i suoi difetti. Di conseguenza, Elvira si ritrova a intraprendere un percorso distruttivo alla ricerca della perfezione fisica, ottenuta con ogni mezzo necessario. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

