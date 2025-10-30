Il film: The Ugly Stepsister (2025) Regia: Emilie Kristine Blichfeldt. Cast: Lea Myren, Ane Dahl Torp, Thea Sofie Loch Ness. Genere: Horror. Durata: 109 minuti. Dove l’abbiamo visto: al cinema Trama: In un regno in cui la bellezza è un business, Elvira è costretta dalla madre a modificare il proprio aspetto per poter conquistare il principe Julian e salvare la famiglia dalla povertà. Invidiosa della bella sorellastra Agnes, capirà che il percorso per diventare bellissime è una vera e propria tortura. A chi è consigliato? C onsigliato a chi adora il body horror con del sano splatter ed è reduce dall’esperienza con The Substance, e a chi vuole rivivere la fiaba di Cenerentola da un altro punto di vista. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - The Ugly Stepsister, la recensione: scarpette rosso sangue