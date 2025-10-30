The Ugly Stepsister | il body horror femminista che capovolge la fiaba di Cenerentola al cinema da oggi
Arriva in Italia da oggi, 30 ottobre, con I Wonder Pictures il ferocissimo body horror femminile (e femminista) che rilegge la fiaba di Cenerentola dal punto di vista della sorellastra, svelando il lato oscuro della bellezza. L'attesa è finita. The Ugly Stepsister approda nei cinema italiani a partire da oggi, 30 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures. La pellicola norvegese, che capovolge la fiaba di Cenerentola narrando gli sforzi della povera sorellastra per essere all'altezza della situazione, e magari conquistare il Principe Azzurro, ha messo a dura prova gli stomaci del pubblico del Sundance quando ha debuttato in sordina, provocando nausee e malesseri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
The Ugly Stepsister, la recensione: l’orrore dietro la fiaba #TheStepsister #recensione #thinkmovies Vai su Facebook
C’è chi perde la scarpetta… e chi perde se stessa, pur di farla calzare. Scioccante, brutale e meraviglioso: The Ugly Stepsister arriva dal 30 ottobre nel tuo The Space Cinema Scegli ora i tuoi posti https://bit.ly/3Wa2TAS - X Vai su X
The Ugly Stepsister: il body horror femminista che capovolge la fiaba di Cenerentola al cinema da oggi - Arriva in Italia da oggi, 30 ottobre, con I Wonder Pictures il ferocissimo body horror femminile (e femminista) che rilegge la fiaba di Cenerentola dal punto di vista della sorellastra, svelando il la ... Si legge su movieplayer.it
The Ugly Stepsister, la fiaba tossica che diventa body horror - The Ugly Stepsister di Emilie Blichfeldt presentato al Sundance Film Festival ... Riporta tvserial.it
Tutte le torture di bellezza in The Ugly Stepsister, il film da vedere ad Halloween che trasforma i canoni estetici in body horror - Con l'uscita del film il 30 ottobre, scopriamo le origini di tutte trasformazioni fisiche e gli interventi estetici più richiesti anche ... Riporta vogue.it