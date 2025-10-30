The Ugly Stepsister | il body horror femminista che capovolge la fiaba di Cenerentola al cinema da oggi

Arriva in Italia da oggi, 30 ottobre, con I Wonder Pictures il ferocissimo body horror femminile (e femminista) che rilegge la fiaba di Cenerentola dal punto di vista della sorellastra, svelando il lato oscuro della bellezza. L'attesa è finita. The Ugly Stepsister approda nei cinema italiani a partire da oggi, 30 ottobre, distribuito da I Wonder Pictures. La pellicola norvegese, che capovolge la fiaba di Cenerentola narrando gli sforzi della povera sorellastra per essere all'altezza della situazione, e magari conquistare il Principe Azzurro, ha messo a dura prova gli stomaci del pubblico del Sundance quando ha debuttato in sordina, provocando nausee e malesseri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

