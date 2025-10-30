The Ugly Stepsister è un incubo grottesco
Nelle narrazioni fiabesche siamo tutti portati a immedesimarci con il protagonista senza farci troppe domande: l’eroe è puro, tenace e portatore assoluto di virtù, costretto a scontrarsi con forze assolutamente maligne. Ma se invece adottassimo un altro punto di vista? Emilie Blichfeldt con The Ugly Stepsister rivisita la storia di Cenerentola dei fratelli Grimm, dando vita a un body horror che ha davvero molto da dire. Un esordio alla regia semplicemente folgorante. Un’altra Cenerentola. Una scena di The Ugly Stepsister – ©I Wonder Pictures Come sappiamo, le fiabe hanno origini antichissime e non sempre del tutto tracciabili: sono parte della cultura orale dell’umanità e sono “vecchie come il linguaggio e il pensiero”, come direbbe Tolkien. 🔗 Leggi su Screenworld.it
