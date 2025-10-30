The Outer Worlds 2 riceve il trailer con i riconoscimenti della stampa

Obsidian Entertainment e Microsoft hanno pubblicato il trailer dei riconoscimenti della stampa di The Outer Worlds 2, che celebra il successo del titolo con citazioni e voti positivi provenienti da numerose testate internazionali. Il filmato, pubblicato in occasione del lancio ufficiale su PS5, Xbox Series XS, PC e Game Pass, alterna momenti di gameplay ad alto ritmo e panoramiche suggestive del sistema di Arcadia, sottolineando l’accoglienza entusiasta della critica e dei giocatori. Come abbiamo evidenziato nella nostra recensione, nel gioco vestiamo i panni di un agente senza legami, chiamato a indagare sulle fratture spaziali che minacciano le colonie umane. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - The Outer Worlds 2 riceve il trailer con i riconoscimenti della stampa

