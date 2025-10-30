The Motionless Solitude of a Lamppost | David Seta torna dopo anni di silenzio

MESAGNE - Dopo quattro lunghi anni di assenza, il mesagnese David Seta torna a farsi ascoltare con un brano che segna una svolta profonda nella sua carriera e nella sua vita artistica. “The Motionless Solitude of a Lamppost” è molto più di un singolo: è un racconto sonoro di introspezione, attesa. 🔗 Leggi su Brindisireport.it