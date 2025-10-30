The Mastermind | la storia vera che ha ispirato il film con Josh O’Connor
The Mastermind di Kelly Reichardt non è soltanto un heist movie ambientato negli anni Settanta. È un film che esplora i limiti dell’individualismo americano, il fallimento del sogno borghese e la sottile attrazione per la trasgressione. Dietro la storia di James Blaine “J.B.” Mooney, un uomo comune che decide di rubare quattro dipinti da un museo di provincia, si nasconde un intreccio di fonti reali, suggestioni cinematografiche e riflessioni sociali. Il film, presentato in concorso al Festival di Cannes 2025 e interpretato da Josh O’Connor, nasce da un fatto realmente accaduto: il furto al Worcester Art Museum del 1972, uno degli episodi meno noti ma più curiosi della storia dei musei americani. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
