The Mastermind | la spiegazione del finale del film con Josh O’Connor
Il finale di The Mastermind, ultimo film di Kelly Reichardt con Josh O’Connor, è uno dei più ambigui e potenti della filmografia della regista. Dopo un racconto dominato da fallimenti, illusioni e piccoli tradimenti, la storia di J.B. Mooney — carpentiere disoccupato e ladro improvvisato — si chiude con un’immagine che sembra sospesa tra il realismo e la parabola morale. Arrestato per caso durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, J.B. scompare in un furgone della polizia, confuso tra la folla di giovani idealisti che lottano per un mondo migliore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
