The Mastermind | la spiegazione del finale del film con Josh O’Connor

Cinefilos.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il finale di The Mastermind, ultimo film di Kelly Reichardt con Josh O’Connor, è uno dei più ambigui e potenti della filmografia della regista. Dopo un racconto dominato da fallimenti, illusioni e piccoli tradimenti, la storia di J.B. Mooney — carpentiere disoccupato e ladro improvvisato — si chiude con un’immagine che sembra sospesa tra il realismo e la parabola morale. Arrestato per caso durante una manifestazione contro la guerra in Vietnam, J.B. scompare in un furgone della polizia, confuso tra la folla di giovani idealisti che lottano per un mondo migliore. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

the mastermind spiegazione finaleThe Mastermind, Kelly Reichardt: “Racconto il conflitto tra società e individuo” - Ce lo racconta Kelly Reichardt in occasione dell'uscita di The Mastermind. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: The Mastermind Spiegazione Finale