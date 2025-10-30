Un cinema che gioca con i generi e con un protagonista disfunzionale. Ce lo racconta la regista in occasione dell'uscita del film in sala. L'idea le frullava in testa dagli anni '90, quando avevo iniziato a pensare a un film su un furto d'arte girato in Super 8. Ma l'occasione arriva qualche tempo dopo, quando Kelly Reichardt, sguardo ormai iconico del cinema indipendente americano, si imbatte in un articolo sul cinquantesimo anniversario di un furto avvenuto in un pomeriggio del 17 maggio 1972 al Worcester Art Museum in Massachusetts, dove alcuni uomini armati trafugarono due Gauguin, un Rembrandt e un Picasso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - The Mastermind, Kelly Reichardt: “Racconto il conflitto tra società e individuo”