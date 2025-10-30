The Mandalorian & Grogu | Jeremy Allen White parla del suo Rotta The Hutt

Cinefilos.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White parla del suo Rotta The Hutt The Mandalorian & Grogu porteranno Din Djarin e Grogu sul grande schermo, e un co-protagonista gigante si unirà all’amato duo di Star Wars: il figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt. Una versione molto più giovane del personaggio, doppiata da David Acord, è apparsa in The Clone Wars, ma la sua versione adulta e muscolosa sarà interpretata dalla star di The Bear, Jeremy Allen White. Parlando con Josh Horowitz, l’attore ha spiegato come il ruolo si sia ampliato da quando ha firmato per la prima volta per recitare e ha rivelato se ha dovuto imitare Jabba nella cabina di registrazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

the mandalorian amp groguThe Mandalorian &amp; Grogu, Sigourney Weaver anticipa come si è preparata per Star Wars - Sigourney Weaver figura nel cast di The Mandalorian & Grogu e ha raccontato di essersi avvicinata a Star Wars studiando dapprima la Serie TV. Segnala comingsoon.it

the mandalorian amp groguSet LEGO Star Wars N-1 del Mandaloriano in offerta del 32%: l’astronave di Din Djarin con Grogu - Sconto da non perdere su Amazon per il set LEGO Star Wars che riproduce la navicella spaziale del Mandaloriano. Riporta telefonino.net

the mandalorian amp groguThe Mandalorian &amp; Grogu, secondo alcuni fan il titolo è stupido: le risposte - In attesa del film in uscita il 20 Maggio 2026, molti utenti su Reddit hanno scherzato molto sul titolo del film su Star Wars. Lo riporta cinema.everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: The Mandalorian Amp Grogu