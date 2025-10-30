The Mandalorian & Grogu | Jeremy Allen White parla del suo Rotta The Hutt
The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White parla del suo Rotta The Hutt The Mandalorian & Grogu porteranno Din Djarin e Grogu sul grande schermo, e un co-protagonista gigante si unirà all’amato duo di Star Wars: il figlio di Jabba the Hutt, Rotta the Hutt. Una versione molto più giovane del personaggio, doppiata da David Acord, è apparsa in The Clone Wars, ma la sua versione adulta e muscolosa sarà interpretata dalla star di The Bear, Jeremy Allen White. Parlando con Josh Horowitz, l’attore ha spiegato come il ruolo si sia ampliato da quando ha firmato per la prima volta per recitare e ha rivelato se ha dovuto imitare Jabba nella cabina di registrazione. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
