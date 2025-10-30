The Conjuring la saga continua | arriva conferma sul nuovo film ma cambia tutto!

Warner Bros. e New Line stanno lavorando a un nuovo prequel di The Conjuring, alimentati dall’eccezionale risultato di The Conjuring: il rito finale, che ha superato i 487 milioni di dollari a livello globale, diventando il miglior risultato nella storia della saga. In trattative per la regia c’è Rodrigue Huart, giovane autore che ha già attirato l’attenzione del panorama horror internazionale grazie al corto Transylvanie, premiato con il Midnight Short Jury Award al SXSW 2024, e a progetti come Trigger e Real, presentati a Fantasia 2024. Huart, attualmente impegnato anche nella scrittura e direzione di Suffer Little Children per Paramount — reinterpretazione moderna del cult spagnolo Who Can Kill a Child? — potrebbe così firmare il suo primo lungometraggio per una major. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - The Conjuring, la saga continua: arriva conferma sul nuovo film ma cambia tutto!

