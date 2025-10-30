The Conjuring | in arrivo un prequel con un nuovo regista alla guida

Il prossimo prequel della serie The Conjuring sta ufficialmente prendendo forma, con un regista pluripremiato in trattative per partecipare al progetto. La serie, come noto, ha recentemente pubblicato The Conjuring – Il rito finale, che ha concluso la storia della famiglia Warren. Anche se l’avventura di Vera Farmiga e Patrick Wilson nella serie è terminata, rimangono molti potenziali spin-off di Conjuring per ampliare ulteriormente la serie. Tra questi c’è un prequel, sul quale ci sono state molte speculazioni. Secondo Borys Kit di The Hollywood Reporter, il prequel è ora “ un film confermato per la New Line ” dopo che Il rito finale ha incassato quasi 500 milioni di dollari al botteghino mondiale. 🔗 Leggi su Cinefilos.it