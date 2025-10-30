The Conjuring | i coniugi Warren torneranno nel film prequel della saga dopo i record al box-office

Dopo il record di incassi registrato dall'ultimo capitolo della saga, i due protagonisti torneranno ma stavolta in un film prequel che esplorerà i primi anni in cui la coppia ha iniziato a compiere esorcismi A quanto pare, il pubblico non ha ancora visto sul grande schermo l'ultima avventura degli investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren, che torneranno in un altro film della serie The Conjuring. Warner Bros. e New Line stanno sviluppando infatti un film prequel, con Rodrigue Huart in trattative per occuparsi della regia. I veterani della saga horror Richard Naing e Ian Goldberg, che hanno co-sceneggiato i due precedenti capitoli del franchise, ovvero The Nun II del 2023 e The Conjuring - Il Rito finale, sono stati ingaggiati per scrivere la sceneggiatura. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

