The Black Night di Halloween apre Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro
NOVOLI - Per festeggiare Halloween, il teatro comunale di Novoli si prepara ad accogliere i piccoli e le piccole amanti del mistero per la terza edizione di The Black Night. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 18:30 (info e prenotazioni 3207087223 - 3290474358 - 3403129308), le porte del teatro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Scopri altri approfondimenti
HALLOWEEN BLACK NIGHT – Venerdì al Cafè New Age Il lato oscuro dell’Halloween arriva da noi. Rum Kraken, onde nere e gadget direttamente dalle profondità dell’oceano… ? Una notte in cui domina solo una regola: vestiti di nero e lascia che il b - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 31 ottobre The Black Night di Halloween apre la rassegna Ci vuole un fiore – Famiglie a teatro di Factory Compagnia Transadriatica - Per festeggiare Halloween, il Teatro Comunale di Novoli si prepara ad accogliere i piccoli e le piccole amanti del mistero per la terza ... Si legge su corrieresalentino.it