The Black Night di Halloween apre Ci vuole un fiore - Famiglie a teatro

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NOVOLI - Per festeggiare Halloween, il teatro comunale di Novoli si prepara ad accogliere i piccoli e le piccole amanti del mistero per la terza edizione di The Black Night. Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 18:30 (info e prenotazioni 3207087223 - 3290474358 - 3403129308), le porte del teatro. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

