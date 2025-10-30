The Batman 2 | Colin Farrell conferma un salto temporale subito dopo The Penguin
La star della serie spin-off del film di Matt Reeves ha confermato un dettaglio sulla narrazione del sequel con Robert Pattinson. In una recente intervista Colin Farrell ha discusso della linea temporale del franchise di The Batman, in attesa di vedere nelle sale il sequel con Robert Pattinson. La star irlandese ha confermato la notizia di un salto temporale che avverrà all'inizio del secondo film rispetto al termine della serie televisiva di cui è stato protagonista, The Penguin. Il salto temporale in The Batman 2 "Riprenderà, diciamo, qualche settimana dopo la fine della serie" ha dichiarato Farrell, confermando la scelta, in fase di scrittura, per quanto concerne la narrazione a Gotham City al momento del ritorno di Bruce Wayne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
