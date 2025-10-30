Tg1 | indagato il padre di Andrea Sempio

Servizitelevideo.rai.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.12 Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per i reato di corruzione. L'anticipazione é stata data dai social del Tg1. Secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, sarebbe stato lui a versare 20-30mila euro, stando al pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

tg1 indagato padre andreaAndrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm di Pavia» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Segnala msn.com

tg1 indagato padre andreaAndrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione: il caso dei 20-30mila euro versati al pm - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla ... Secondo ilmessaggero.it

tg1 indagato padre andreaAndrea Sempio, il padre Giuseppe indagato per corruzione. «Versò 20-30mila euro all'ex pm per archiviare il figlio» - Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto ... Scrive ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Tg1 Indagato Padre Andrea