Tg1 | indagato il padre di Andrea Sempio

17.12 Giuseppe Sempio, il padre di Andrea indagato nell'inchiesta bis su Garlasco per concorso nell'omicidio di Chiara Poggi, è stato iscritto nel registro di indagati dalla procura di Brescia per i reato di corruzione. L'anticipazione é stata data dai social del Tg1. Secondo l'ipotesi accusatoria degli inquirenti, sarebbe stato lui a versare 20-30mila euro, stando al pizzino trovato a casa Sempio, all'ex procuratore di Pavia Mario Venditti per archiviare la posizione del figlio Andrea nella precedente inchiesta. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it