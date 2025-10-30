Tg Green 30 ottobre – Italia sott’acqua al 2100 a rischio Venezia e Cagliari
Italia sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici con il mare che potrebbe sommergere alcune delle sue coste al 2100, un’analisi dei costi del ‘non fare’ le rinnovabili parla di una perdita di 137 miliardi di qui al 2050, la presentazione del programma italiano sulle Case green. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Campionati Assoluti Provinciali – Green Padel Messina Dal 24 al 26 ottobre, il nostro centro ha ospitato un weekend all’insegna del padel, del divertimento e della passione! Un grande grazie a tutti i partecipanti e agli spettatori per aver reso questo to - facebook.com Vai su Facebook
Green Building Council Italia (@GBCItalia) / Posts - X Vai su X
Tg Cultura, edizione del 30 ottobre 2025 - In questa edizione si parla di Trieste Science+Fiction Festival, la mostra ad Asti "Paolo Conte. Segnala dire.it
TG digital 30 ottobre 2025 - Il duro confronto tra Francesca Albanese e il rappresentante dello Stato d'Israele, l'alluvione a Siviglia, l'ultima trovata dei goliardi senesi ... tg.la7.it scrive
Tg Green 23 ottobre – L'Italia arranca sull'Agenda 2030 - L’Italia fa molta fatica sui target dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, l’aumento del volume dei rifiuti radioattivi in Italia, ... Scrive msn.com