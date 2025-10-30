Tg Green 30 ottobre – Italia sott’acqua al 2100 a rischio Venezia e Cagliari

Lapresse.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Italia sempre più esposta agli effetti dei cambiamenti climatici con il mare che potrebbe sommergere alcune delle sue coste al 2100, un’analisi dei costi del ‘non fare’ le rinnovabili parla di una perdita di 137 miliardi di qui al 2050, la presentazione del programma italiano sulle Case green. Ecco gli argomenti del Tg Green di questa settimana. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

