Tetsuo Hara | Ken il Guerriero? Una rivincita contro i bulli

Movieplayer.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Lucca Comics & Games 2025 viene celebrato il mangaka autore di un mito degli anni Ottanta. Un'opera diventata un cult. Lo abbiamo incontrato. Mai scorderemo l'attimo, la terra che tremò. sotto i passi delle tantissime persone che salivano in fretta le scale che avrebbero portato, nell'ambito di Lucca Comics and Games, al Press Café con uno dei mangaka più amati e apprezzati in Occidente: Tetsuo Hara. Una sala gremita, infatti, ha accolto l'illustratore di Hokuto no Ken che alla manifestazione è protagonista di eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa: momenti di vera e propria venerazione per colui che ha segnato l'infanzia di molti con una storia che rappresenta in pieno l'estetica e il modo di raccontare degli anni ottanta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

tetsuo hara ken il guerriero una rivincita contro i bulli

© Movieplayer.it - Tetsuo Hara: ”Ken il Guerriero? Una rivincita contro i bulli”

News recenti che potrebbero piacerti

tetsuo hara ken guerrieroTetsuo Hara: ”Ken il Guerriero? Una rivincita contro i bulli” - A Lucca Comics and Games 2025 viene celebrato Tetsuo Hara, autore di un mito degli anni Ottanta: Ken il Guerriero. movieplayer.it scrive

tetsuo hara ken guerrieroLa grande mostra su Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025 - La mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo celebra l’autore di Ken il guerriero con 100 opere originali esposte a Lucca Comics. Scrive fumettologica.it

tetsuo hara ken guerrieroTetsuo Hara arriva a Lucca Comics & Games: “Il fisico di Kenshiro? Prende ispirazione dai muscoli di Sylvester Stallone” - Per l’ambientazione il mangaka si è ispirato a Mad Max, Star Wars e Blade Runner ... Da luccaindiretta.it

Cerca Video su questo argomento: Tetsuo Hara Ken Guerriero