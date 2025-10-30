Tetsuo Hara | Ken il Guerriero? Una rivincita contro i bulli
A Lucca Comics & Games 2025 viene celebrato il mangaka autore di un mito degli anni Ottanta. Un'opera diventata un cult. Lo abbiamo incontrato. Mai scorderemo l'attimo, la terra che tremò. sotto i passi delle tantissime persone che salivano in fretta le scale che avrebbero portato, nell'ambito di Lucca Comics and Games, al Press Café con uno dei mangaka più amati e apprezzati in Occidente: Tetsuo Hara. Una sala gremita, infatti, ha accolto l'illustratore di Hokuto no Ken che alla manifestazione è protagonista di eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa: momenti di vera e propria venerazione per colui che ha segnato l'infanzia di molti con una storia che rappresenta in pieno l'estetica e il modo di raccontare degli anni ottanta. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'intervista esclusiva a Tetsuo Hara di Luca Valtorta. Ecco che cosa ci ha raccontato il maestro, autore di uno dei personaggi più amati dei manga: Ken il Guerriero. - facebook.com Vai su Facebook
#luccacomics Intervista esclusiva a #TetsuoHara di Luca Valtorta: avevano ragione o torto quelli che dicevano che #Kenilguerriero era un inno alla violenza? - la Repubblica @LuccaCandG @hokutonoken - X Vai su X
Tetsuo Hara: ”Ken il Guerriero? Una rivincita contro i bulli” - A Lucca Comics and Games 2025 viene celebrato Tetsuo Hara, autore di un mito degli anni Ottanta: Ken il Guerriero. movieplayer.it scrive
La grande mostra su Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025 - La mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo celebra l’autore di Ken il guerriero con 100 opere originali esposte a Lucca Comics. Scrive fumettologica.it
Tetsuo Hara arriva a Lucca Comics & Games: “Il fisico di Kenshiro? Prende ispirazione dai muscoli di Sylvester Stallone” - Per l’ambientazione il mangaka si è ispirato a Mad Max, Star Wars e Blade Runner ... Da luccaindiretta.it