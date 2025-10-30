Tetsuo Hara | Ken il Guerriero come simbolo dei giusti
La pioggia battente non scompone nessuno. Anzi, rende solo tutto più epico. Come piacerebbe a lui. Compostezza nipponica, movimenti posati, sorriso elegante e aura potentissima. Tetsuo Hara si presenta al Press Cafè del Lucca Comics & Games 2025 con un carisma complementare a quello del suo Ken il guerriero. Se Ken è impetuoso e dirompente, lui lavora di sottrazione, La sua arte, però, non si può contenere, e ha lasciato un segno indelebile in almeno un paio di generazioni, influenzando l’immaginario collettivo col segno potente del grande mangaka. Hara abbraccia Lucca e la città risponde con uno dei sentimenti fondamentali del Lucca Comics & Games: la gratitudine. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'intervista esclusiva a Tetsuo Hara di Luca Valtorta. Ecco che cosa ci ha raccontato il maestro, autore di uno dei personaggi più amati dei manga: Ken il Guerriero. - facebook.com Vai su Facebook
#luccacomics Intervista esclusiva a #TetsuoHara di Luca Valtorta: avevano ragione o torto quelli che dicevano che #Kenilguerriero era un inno alla violenza? - la Repubblica @LuccaCandG @hokutonoken - X Vai su X
La grande mostra su Tetsuo Hara a Lucca Comics & Games 2025 - La mostra Tetsuo Hara: Come un fulmine dal cielo celebra l’autore di Ken il guerriero con 100 opere originali esposte a Lucca Comics. Da fumettologica.it
Ken il Guerriero arriva a Lucca: in mostra le tavole originali di Tetsuo Hara - Alla Chiesa dei Servi oltre cento tavole originali del sensei giapponese, affiancate a tre disegni cinquecenteschi delle Gallerie degli Uffizi firmati da Baccio Bandinelli ... Lo riporta intoscana.it
Se chiedi quanto costa incontrare Tetsuo Hara vuol dire che non puoi permettertelo - Per i meno informati, segnaliamo che tra i personaggi che costui ha inventato figura un certo Kenshiro, altresì detto “Ken il guerriero”, protagonista, oltre che ... Lo riporta targatocn.it