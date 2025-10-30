Tetsuo Hara | Ken il Guerriero come simbolo dei giusti

La pioggia battente non scompone nessuno. Anzi, rende solo tutto più epico. Come piacerebbe a lui. Compostezza nipponica, movimenti posati, sorriso elegante e aura potentissima. Tetsuo Hara si presenta al Press Cafè del Lucca Comics & Games 2025 con un carisma complementare a quello del suo Ken il guerriero. Se Ken è impetuoso e dirompente, lui lavora di sottrazione, La sua arte, però, non si può contenere, e ha lasciato un segno indelebile in almeno un paio di generazioni, influenzando l’immaginario collettivo col segno potente del grande mangaka. Hara abbraccia Lucca e la città risponde con uno dei sentimenti fondamentali del Lucca Comics & Games: la gratitudine. 🔗 Leggi su Screenworld.it