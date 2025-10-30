L’industria cinematografica mondiale piange la scomparsa di un’attrice che ha fatto la storia in numerosi film spettacolari. Quando muore un attore o un’attrice è come se venisse sradicata anche parte della nostra vita. Prunella Scales, pseudonimo di Prunella Margaret Rumney Illingworth, è stata un volto noto anche per gli italiani. Nata ad Abinger il 22 giugno 1932 ha cominciato a cimentarsi nei suoi primi ruoli a 22 anni. L’attrice britannica è stata sposata con il collega Timothy West. Dal matrimonio sono nati due figli, entrambi attori: Samuel West e Joseph West. Il pubblico italiano se la ricorderà in Casa Howard (Howards End), una pellicola del 1992 diretta da James Ivory, basata sull’omonimo romanzo di Edward Morgan Forster. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Terribile lutto nel mondo del cinema, è morta la grande attrice: protagonista anche di Casa Howard