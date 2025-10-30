Terremoto quattro scosse nel Parmense

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato quattro lievi scosse di terremoto tra Felino e Calestano. La prima è avvenuta alle 23,19 di ieri sera, con magnitudo 2.2 ed epicentro a 6 chilometri da Felino. Alle 23,24 poi alle 0,25 e 0,28 sono state registrate altre tre. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

