Terremoti lo studio dell’Università Grazie ai telefonini dei residenti scatta l’allarme in caso di sisma

Un’università moderna, in prima linea in diversi campi, come per esempio nello studio sulle mappe sismiche ad alta risoluzione per città più sicure. Il tutto grazie agli smartphone trasformati in sensori utilizzati per rilevare terremoti in tempo reale. L’ateneo di Bergamo si conferma uno dei più innovativi e all’avanguardia d’Italia, grazie ad uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, dal professor Francesco Finazzi, e da Fabrice Cotton (Gfz Helmholtz Centre for Geosciences, Germania) e Remy Bossu (European-Mediterranean Seismological Centre, Francia), che rappresenta una vera e propria svolta: gli smartphone dei cittadini possono essere utilizzati per creare mappe ad alta risoluzione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

