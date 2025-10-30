Arezzo, 30 ottobre 2025 – Si sono svolte ieri mattina, nella sala consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, le elezioni del nuovo Consiglio comunale dei ragazzi dell'Istituto comprensivo “Giovanni XXIII”. Ad accogliere gli studenti e le studentesse è stato Leonardo Ciarponi, presidente del Consiglio comunale di Terranuova, che ha sottolineato l'importanza della partecipazione attiva alla vita della comunità come forma concreta di impegno civico e di stimolo per l'amministrazione. Ciarponi ha ricordato che, come previsto dallo Statuto, il Consiglio comunale incontrerà almeno una volta l'anno il Consiglio dei ragazzi, consultandolo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Terranuova. Insediato il consiglio comunale dei ragazzi