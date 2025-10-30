Terra dei Fuochi | risanata l’area di Giugliano | Primo passo

Anteprima24.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “Quella di oggi è una bella giornata da salutare come evento capace di proiettarci nel futuro, anche se si tratta di un primissimo passo ma che va nella direzione della tutela della salute dei cittadini, che è il nostro primo pensiero”. E’ quanto ha affermato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenuto questa mattina a Giugliano in Campania (Napoli), nella località I Gelsi, dove la struttura commissariale per le bonifiche nella Terra dei Fuochi guidata dal Generale Giuseppe Vadalà ha rimosso 33 tonnellate di rifiuti, abbandonati negli anni lungo una strada interpoderale divenuta emblema dello scempio ambientale nella Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

terra dei fuochi risanata l8217area di giugliano primo passo

© Anteprima24.it - Terra dei Fuochi: risanata l’area di Giugliano: “Primo passo”

Altri contenuti sullo stesso argomento

terra fuochi risanata l8217areaRegionali Campania, la fuga degli attivisti della Terra dei Fuochi dal M5s - Da Alessandro Cannavacciuolo ad Antonio Marfella, in tanti hanno abbandonato i 5 Stelle per andare altrove. Come scrive fanpage.it

terra fuochi risanata l8217areaTerra dei Fuochi, maxi operazione della Polizia Metropolitana - La Polizia Metropolitana di Napoli (sezione Comando in collaborazione con la sezione Ambiente/Stradale e distretti di Nola e Pompei), in sinergia con ... Segnala napolivillage.com

terra fuochi risanata l8217areaTerra dei fuochi, sequestri e denunce a Pozzuoli. Scoperta discarica sul Lago d’Averno – LE FOTO - POZZUOLI – Una vera discarica nel lago d’Averno e attività artigianali abusive: sono questi i principali obiettivi raggiunti dal Comando di Polizia municipale di Pozzuoli durante il progetto “Terra de ... Scrive cronacaflegrea.it

Cerca Video su questo argomento: Terra Fuochi Risanata L8217area