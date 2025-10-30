Terra dei Fuochi | risanata l’area di Giugliano | Primo passo

Tempo di lettura: 3 minuti “Quella di oggi è una bella giornata da salutare come evento capace di proiettarci nel futuro, anche se si tratta di un primissimo passo ma che va nella direzione della tutela della salute dei cittadini, che è il nostro primo pensiero”. E’ quanto ha affermato il prefetto di Napoli, Michele di Bari, intervenuto questa mattina a Giugliano in Campania (Napoli), nella località I Gelsi, dove la struttura commissariale per le bonifiche nella Terra dei Fuochi guidata dal Generale Giuseppe Vadalà ha rimosso 33 tonnellate di rifiuti, abbandonati negli anni lungo una strada interpoderale divenuta emblema dello scempio ambientale nella Terra dei Fuochi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Terra dei Fuochi: risanata l’area di Giugliano: “Primo passo”

