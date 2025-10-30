Terni l’artista Daco per GemellArte 2025 | Un ponte tra culture Ecco dove verrà realizzato il murale

Nuova edizione GemellArte connotata dal tema dell’amore (Amour declinato in francese). La rassegna unisce i due comuni gemellati Terni e Saint’Ouen sotto l’egida della street art. Nella sala consiliare di palazzo Spada si è tenuta giovedì 30 ottobre la conferenza stampa di presentazione. Erano. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

