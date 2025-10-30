Ternana Donatella Tesei | Non aver svelato i contenuti dell’incontro tra Proietti e Rizzo molto grave
Una nota stringata che ha fatto seguito all’incontro tra la presidente della Ternana Claudia Rizzo e la governatrice Stefania Proietti. La Consigliera regionale Donatella Tesei ha chiesto delucidazioni sul vertice di ieri nel corso dell’assemblea legislativa regionale di stamattina, giovedì 30. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Approfondisci con queste news
Massimo Ferrero senza filtri! Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex presidente della Samp ha commentato con la sua solita schiettezza la situazione blucerchiata. Poi scherza sul suo ruolo alla Ternana, ancora non ben definito: "Cosa faccio alla Ternana? - facebook.com Vai su Facebook