Ternana Donatella Tesei | Non aver svelato i contenuti dell’incontro tra Proietti e Rizzo molto grave

Una nota stringata che ha fatto seguito all’incontro tra la presidente della Ternana Claudia Rizzo e la governatrice Stefania Proietti. La Consigliera regionale Donatella Tesei ha chiesto delucidazioni sul vertice di ieri nel corso dell’assemblea legislativa regionale di stamattina, giovedì 30. 🔗 Leggi su Ternitoday.it