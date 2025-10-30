Teramo 58enne travolta e uccisa da un' auto pirata | la donna alla guida confessa ore dopo in questura

La 58enne stava attraversando la strada quando è stata travolta dall'auto che non si è fermata per prestare soccorso. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Teramo, 58enne travolta e uccisa da un'auto pirata: la donna alla guida confessa ore dopo in questura

