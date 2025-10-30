Tentano il furto in un supermercato e il sistema d' allarme li mette in fuga

Messi in fuga, a mani vuote, dal sistema d'allarme. Colpo fallito nel supermercato di contrada Adragna a Sambuca di Sicilia dove, non appena si è innescata la segnalazione, sono accorsi i carabinieri. I militari dell'Arma hanno accertato che i ladri, verosimilmente una banda, erano riusciti ad. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

