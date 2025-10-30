Tentano di entrare in Italia nella stiva di una nave cargo | due migranti dispersi nel porto di Livorno
È stato recuperato poco fa, nelle acque del porto di Livorno, il corpo senza vita di uno dei due uomini di nazionalità tunisina che si erano gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, attraccata questa mattina allo scalo toscano. Lo ha reso noto il prefetto Giancarlo Dionisi. Proseguono le. 🔗 Leggi su Today.it
Leggi anche questi approfondimenti
Cislago: falsi tecnici della fibra tentano di entrare nei condomini, l’allarme del Comune - facebook.com Vai su Facebook
Tentano di entrare in Italia nella stiva di una nave cargo: due migranti dispersi nel porto di Livorno - È stato recuperato poco fa, nelle acque del porto di Livorno, il corpo senza vita di uno dei due uomini di nazionalità tunisina che si erano gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, attraccata ... Secondo today.it