Tentano di entrare in Italia nella stiva di una nave cargo | due migranti dispersi nel porto di Livorno

Today.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato recuperato poco fa, nelle acque del porto di Livorno, il corpo senza vita di uno dei due uomini di nazionalità tunisina che si erano gettati in mare dalla nave cargo Stena Shipper, attraccata questa mattina allo scalo toscano. Lo ha reso noto il prefetto Giancarlo Dionisi. Proseguono le. 🔗 Leggi su Today.it

