Tenta di rubare un' auto a Salerno | fermato dai carabinieri
Ha rubato un'auto in via Pomponio Leto, a Salerno, ma è stato subito dopo rintracciato e fermato dai carabinieri guidati dal Comandante Antonio Corvino: il ladro è stato notato a bordo di una Renault Clio. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei militari che hanno condotto lo straniero in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Tenta di rubare attrezzi da lavoro e materiale in ferro dal fondo del vicino: arrestato ift.tt/GhtCHRw - X Vai su X
Imperia, tenta di rubare birre all'Eurospin scoperto dal personale dà in escandescenza Leggi l'articolo: https://www.lavocediimperia.it/2025/10/29/leggi-notizia/argomenti/cronaca-6/articolo/imperia-tenta-di-rubare-birre-alleurospin-scoperto-dal-personale-da- - facebook.com Vai su Facebook
Tenta di rubare un giubbotto da 119 euro: denunciato 23enne a Salerno - È stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni per il reato di tentato furto, dopo essere stato sorpreso dalla Squadra Volante dell'U. Come scrive ilvescovado.it
Tenta il furto di un'auto, fermato e denunciato da vigili urbani - Tenta di rubare un'auto in un parcheggio a Pomigliano d'Arco (Napoli), ma viene bloccato e denunciato dalla polizia municipale appostata in zona dopo le numerose segnalazioni di furto arrivate dai res ... Segnala ansa.it
Tenta di rubare un'auto, ma alle sue spalle c'è la polizia: fermato - Tenta di rubare un'auto in un parcheggio a Pomigliano d'Arco, ma viene bloccato e denunciato dalla polizia municipale. Lo riporta napolitoday.it