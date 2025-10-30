Tenta di rubare un' auto a Salerno | fermato dai carabinieri

Salernotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha rubato un'auto in via Pomponio Leto, a Salerno, ma è stato subito dopo rintracciato e fermato dai carabinieri guidati dal Comandante Antonio Corvino: il ladro è stato notato a bordo di una Renault Clio. Accertamenti in corso, dunque, da parte dei militari che hanno condotto lo straniero in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

tenta rubare auto salernoTenta di rubare un giubbotto da 119 euro: denunciato 23enne a Salerno - È stato denunciato in stato di libertà un cittadino marocchino di 23 anni per il reato di tentato furto, dopo essere stato sorpreso dalla Squadra Volante dell'U. Come scrive ilvescovado.it

tenta rubare auto salernoTenta il furto di un'auto, fermato e denunciato da vigili urbani - Tenta di rubare un'auto in un parcheggio a Pomigliano d'Arco (Napoli), ma viene bloccato e denunciato dalla polizia municipale appostata in zona dopo le numerose segnalazioni di furto arrivate dai res ... Segnala ansa.it

tenta rubare auto salernoTenta di rubare un'auto, ma alle sue spalle c'è la polizia: fermato - Tenta di rubare un'auto in un parcheggio a Pomigliano d'Arco, ma viene bloccato e denunciato dalla polizia municipale. Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Tenta Rubare Auto Salerno