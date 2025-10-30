Tensione a Torino ProPal a Porta Susa | lanci di sassi e bottiglie e cariche della polizia
Attimi di forte tensione nel pomeriggio a Torino, dove la manifestazione a sostegno della Palestina si è trasformata in scontro tra una parte dei manifestanti e le forze dell’ordine. Dopo aver sfilato pacificamente per le vie del centro, il corteo si è diretto verso piazza XVIII Dicembre, davanti alla stazione di Porta Susa, dove si è registrato il momento più critico della giornata. Sassi, bottiglie e cariche di alleggerimento. Secondo quanto riferito, un gruppo di partecipanti ha tentato di entrare all’interno della stazione, presidiata da un imponente cordone di polizia e carabinieri. Gli agenti hanno impedito l’accesso e, di fronte al lancio di sassi e bottiglie, hanno reagito con una carica di alleggerimento per disperdere i manifestanti e riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
