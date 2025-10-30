Tensione a Torino ProPal a Porta Susa | lanci di sassi e bottiglie e cariche della polizia

Thesocialpost.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Attimi di forte tensione nel pomeriggio a Torino, dove la manifestazione a sostegno della Palestina si è trasformata in scontro tra una parte dei manifestanti e le forze dell’ordine. Dopo aver sfilato pacificamente per le vie del centro, il corteo si è diretto verso  piazza XVIII Dicembre, davanti alla stazione di  Porta Susa, dove si è registrato il momento più critico della giornata. Sassi, bottiglie e cariche di alleggerimento. Secondo quanto riferito, un gruppo di partecipanti ha tentato di entrare all’interno della stazione, presidiata da un imponente cordone di  polizia e carabinieri. Gli agenti hanno impedito l’accesso e, di fronte al lancio di  sassi e bottiglie, hanno reagito con una  carica di alleggerimento  per disperdere i manifestanti e riportare la situazione sotto controllo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

tensione a torino propal a porta susa lanci di sassi e bottiglie e cariche della polizia

© Thesocialpost.it - Tensione a Torino, ProPal a Porta Susa: lanci di sassi e bottiglie e cariche della polizia

Altre letture consigliate

tensione torino propal portaProPal tentano di entrare a Porta Susa, respinti da forze ordine - Momenti di tensione a Torino tra proPal e forze dell'ordine. Riporta msn.com

tensione torino propal portaProPal tentano di entrare nella stazione Porta Susa, respinti dalle forze dell'ordine - " Ancora bombe su Gaza, nessuna tregua per voi ", lo striscione esposto in apertura del corteo che, dopo la partenza da p ... Secondo rainews.it

tensione torino propal portaCorteo ProPal a Torino, 'bombe su Gaza, niente tregua per voi' - Un migliaio di pro Pal ha attraversato le vie del centro questa sera a Torino. Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Tensione Torino Propal Porta