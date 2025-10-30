Tennistavolo Giada Rossi conquista l' oro in uno dei tornei più prestigiosi al mondo

Un'altra medaglia d'oro per la campionessa Giada Rossi. Il risultato arriva al termine di uno dei tornei più prestigiosi del tennistavolo paralimpico: l'ITTF World Para Elite Yvelines. La gara si è svolta dal 26 al 30 ottobre 2025 a Voisins-le-Bretonneux, in Francia. Un appuntamento a cui hanno. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

