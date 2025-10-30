Tennis Sinner vola ai quarti a Parigi

20.53 Jannik Sinner approda ai quarti di finale al Masters 1000 di Parigi. Sul cemento della Défense Arena, il n.2 del mondo ha sconfitto negli ottavi il 27enne argentino Francisco Cerundolo,n. 21 Atp. Punteggio 7-5 6-1 in un'ora e 26 minuti. Ai quarti, Sinner affronterà l'americano Ben Shelton, n.7 del mondo. Non ce l'ha fatta a passare gli ottavi Lorenzo Sonego. Il 30enne torinese ha ceduto in tre set al russo Daniil Medvedev, ex n.1 del mondo e ora n.12. Sonego si è aggiudicato il primo set 6-3, per perdere gli altri due 7-6 6-4. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti simili trattati di recente

Eurosport Italia. ryx · Only ~ with London Philharmonic. Un regalo che si porterà dietro per sempre ? #Tennis #RolexParisMasters #Sinner - facebook.com Vai su Facebook

BUONA LA PRIMA PER JANNIK Il solito, solido Jannik Sinner supera senza troppe difficoltà Zizou Bergs e vola agli ottavi del torneo di Parigi. Per un posto nei quarti, l’azzurro affronterà l’argentino Cerúndolo, numero 21 del ranking ATP #Tennis #Rolex - X Vai su X

Sinner batte Cerundolo a Parigi-Bercy e vola ai quarti contro Shelton. Poi l’ammissione a fine match - Il numero 2 al mondo batte Francisco Cerundolo e raggiunge i quarti di finale nel torneo francese per la prima volta. Come scrive ilfattoquotidiano.it

Sinner stende Cerundolo in due set e vola ai quarti a Parigi: sfiderà il numero 7 del mondo! - Dopo la vittoria all'esordio contro Bergs, l'altoatesino sfida l'argentino nel Masters 1000 sul cemento francese per continuare la rincorsa ad Alcaraz ... Segnala tuttosport.com

Atp Parigi - Sinner supera Cerundolo e vola ai quarti. Medvedev batte Sonego - È stato un match difficile e che Jannik Sinner ha portato lentamente dalla sua parte con estrema pazienza. Come scrive tennisworlditalia.com