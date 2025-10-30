Tennis quanti ritiri | si gioca troppo? Cosa dicono i dati

Dopo il grave infortunio di Holger Rune scoppia la polemica tra i tennisti. Nel 2025 ritiri e walkover hanno raggiunto un record preoccupante: ben 66 nei soli Masters 1000 e Slam, contro i 38 del 2024. I giocatori lamentano calendari troppo fitti e troppi impegni in stagione, ma è davvero solo una questione di numero di partite giocate o c'è dell'altro?. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

