Tennis quanti ritiri | si gioca troppo? Cosa dicono i dati

Dopo il grave infortunio di Holger Rune scoppia la polemica tra i tennisti. Nel 2025 ritiri e walkover hanno raggiunto un record preoccupante: ben 66 nei soli Masters 1000 e Slam, contro i 38 del 2024. I giocatori lamentano calendari troppo fitti e troppi impegni in stagione, ma è davvero solo una questione di numero di partite giocate o c'è dell'altro?.

Sinner, adesso i ritiri sono tanti Troppo stress nel tennis di oggi? - Jannik aveva avuto già problemi a Cincinnati in agosto e accusato crampi a Pechino. Come scrive panorama.it

Tsitsipas si ritira da un altro torneo: in due mesi ha giocato solo la partita con il premio più alto - Stefanos Tsitsipas a causa di problemi fisici ha rinunciato a una serie di tornei ATP, uno dietro l’altro. Si legge su fanpage.it

Un circuito che spreme i giocatori come limoni - Con l’era dei Fab Four sul viale del tramonto (il tempo passa per tutti, tranne che per l’eterno Djokovic), il movimento della racchetta è in buone ma ... Si legge su today.it