Tennis Felix Auger-Aliassime ai quarti a Parigi

Roma, 30 ott. (askanews) – Prosegue la rincorsa di Felix Auger-Aliassime alle ATP Finals di Torino (9-16 novembre) con Lorenzo Musetti, eliminato alla Défense Arena dal connazionale Lorenzo Sonego agli ottavi, spettatore interessato. Il canadese, nono nel ranking Atp, si è portato a quota 3395 punti nel ranking, a -290 da Musetti e ora è a due vittorie dall’incredibile sorpasso all’ottavo posto che vale l’accesso alle Finals di Torino. Auger Aliassime si è qualificato ai quarti del Masters 1000 di Parigi dopo aver sconfitto in rimonta (dopo 2h11?) e in tre set (3-6 6-3 6-2) il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Ildenaro.it