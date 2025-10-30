Tennis Daniil Medvedev critica l’ATP | Siamo esausti e loro aggiungono un Masters 1000 in Arabia Saudita…

Daniil Medvedev si prepara per il match contro Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Parigi ma, di pari passo, non risparmia una frecciata all'ATP. Secondo il tennista russo, infatti, i calendari sono già saturi e inserire un altro Masters 1000 non andrebbe nella direzione dei giocatori. Stiamo parlando del Masters 1000 che si dovrebbe disputare in Arabia Saudita (a Riyad). Non sarà immediato, perché dovrebbe entrare nel calendario solamente a partire dal 2028, ma è ormai ufficiale che vedremo il decimo torneo Masters 1000 dell'anno, presumibilmente inserito a febbraio o marzo prima della trasferta statunitense di Indian Wells e Miami.

