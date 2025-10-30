Tenet | spiegazione della linea temporale e delle regole del viaggio nel tempo

Il regista Christopher Nolan è noto per le sue linee temporali non convenzionali nei suoi film, ma il concetto centrale di Tenet, ovvero il viaggio nel tempo attraverso l’inversione dell’entropia, rende la linea temporale di Nolan la più confusa – e affascinante – mai vista finora. John David Washington è il protagonista del cast nei panni di un uomo conosciuto solo come il Protagonista, reclutato da un’organizzazione top secret che sta combattendo una guerra contro un nemico futuro. Nolan ha fatto scalpore per la prima volta nel 2000 con l’uscita del suo lungometraggio Memento, la cui storia era raccontata in ordine cronologico inverso dal punto di vista di un uomo affetto da amnesia che cerca di risolvere un misterioso omicidio. 🔗 Leggi su Cinefilos.it